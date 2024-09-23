KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : Radore


23 Eylül 2024 13:59
Migrosta çalışmayı düşünüyorum

Evet arkadaşlar geçici olarak 1-2 ay migros da çalışmayı düşünüyorum atama gelince puanım var gideceğim lakin daha işe girmeden indeed de o kadar olumsuz yorum gördüm ki gözüm korktu bu kadar kötü bir yer mi ?

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