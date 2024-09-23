Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


23 Eylül 2024 15:57
Memur Taşıma Ruhsatlı Silah
Merhaba, memur mesai saatleri içerisinde 6136 sk uygun şekilde silah taşıyabilir mı? Teşekkürler

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