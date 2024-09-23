KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Eylül 2024 16:02
Arkadaşlar bahçe tarımı mezunu olanlar bakabilir mi

Arkadaşlar bahçe tarımı mezunuyum. Önceki atama dönemleri ile ilgili neredeyse sıfır bilgi var. Birkaç yerde TMO gördüm hepsi bu. Bilgisi olan varsa yazabilir mi? İlçe tarım müdürlüklerinde falan alım olmuyor mu

Çok Yazılan Konular

85.80 11k Sıralama 3249Çaykur belge teslimi sonrasıTmo atananlar bakabilir mi2024 KPSS Önlisans Sonuçları Açıklandı.KPSS önlisans düz memurluklar3290 Elektrik mezunu önlisans adayları toplanalımTCDD Hat Bakım Onarım Memuru Hk.Düz memurluk taban puanFarklı Branşta AtamaLisans mezunları önlisanstan atanabilir mi?

Sözlük

Ne Pişirsem 2 yazdan kışa direkt geçen şehirler 2 ortak 1 bayram şekeri 1 uyutmak 1 Galatasaray 4 boyun düzleşmesi 1 günaydın sözlük 1 laf salatası 1 show tv 1

Son Haberler

Şehit Polis Şeyda Yılmaz son yolculuğuna uğurlandıEşine geri dönünce terkettiği sevgilisi tarafından öldürüldüPolis katili çöp poşetine konulup hayvan aracıyla taşındıBakan Memişoğlu: Hekimler özel muayenehanesine kaçmaya başladıİş makinesi taşıyan kamyon uçuruma devrildi: 2 kişi öldü

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu