Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Eylül 2024 17:04
Eyt ile emeklllik

16 Ağustosta Deniz Kuvvetlerinden emekliligim onaylandı ve ilisik kestim. Hala ikramiye ve maas yatmadı. Kamu Emeklileri Personel Daire Basksnligi telefonları açmıyor. Cimere yazdım evrak işlem sırası beklemektedir diyor. Onu zaten biliyoruz. Egm foruma giriyorum en geç 10 günde ikramiyelerini alıyorlar. Şaşırdım kaldım. Emekli olmayın arkadaşlar. Çünkü bize ne ikramiye ne maas yok.

Çok Yazılan Konular

Kardiyoloji madde 42a7 yazdiJandarma Pertem 2024 Puanımı ekleyemiyorum?Kara Kuvvetleri Eylül atamasıDış kaynak astsubay okulunda sınavlardan başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilirken tazminat öder Emeklilikte Derece Kademe İlerlemesiUzman çavuşluk için skolyoz sağlıkACİL Jandarma 4/b sözleşmeli memur olarak asil kazandım elektronik sistemler elemanıDzkk tayin

Sözlük

Ne Pişirsem 2 beşiktaş 1 İletilerden sıkılmak 3 17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 1 uyutmak 1 Kışlık Hazırlığı 5 metin arolat 5 çocuk 1 çocuk yapma baskısı 1 hansel ve gretel 3

Son Haberler

150 ton çöpü yol kenarına döken Ortahisar Belediyesi'ne cezaPolis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheliye tutuklama talebiBakan Yerlikaya: Polislere herhangi bir soruşturma açılmadıAstsubay arkadaşının düğünü için geldiği memleketinde kazada öldüDolar 34,15 TL'ye yükseldi

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu