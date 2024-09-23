Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Eylül 2024 17:46
Sözleşmeli eş durumu?

1 Eylül 2023 tarihinde göreve başlayan bir öğretmen, 2026 Yaz Mazeret Atamasına başvuru yapabilir mi? Üç senesi dolmuş oluyor fakat kadrolu olmuyor hala? Bilgisi olan tecrübeli dostlar cevaplarsa sevinirim.

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