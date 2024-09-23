Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Eylül 2024 18:11
eş tayini

ben adalet bakanlıgında yeni işe baslayacam kız arkadasım 4 aydır saglık bakanlıgında hemsire olarak calısıyor herhangi birimiz ne zaman tayin isteyip bulusabiliriz aynı sehirde o veya ben bilgisi olan var mı acaba

Çok Yazılan Konular

Gerekçeli kararı taraflara tebliğ etmek kimin görevidir ?Mühendislik mezunu icra katibiBecayiş Tek BaşlıkVakıfbank promosyon güncellemesiCTE Kar payıAdalet Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na Geçiş hakkında.Boşanma durumunda tayinMazeret Tayini hakkında bilgisi olan var mı acaba ?Sözleşmeli ikm yim eş tayini 3 yıl mıEş Durumundan Geçici Görevlendirme Hakkında

Sözlük

çocuk yapma baskısı 1 uyutmak 1 çocuk 1 Galatasaray 4 ortak 1 aşık olmak 2 boyun düzleşmesi 2 yazdan kışa direkt geçen şehirler 3 ölmeyi istemek 4 iyi bir insan mısın 1

Son Haberler

150 ton çöpü yol kenarına döken Ortahisar Belediyesi'ne cezaPolis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheliye tutuklama talebiBakan Yerlikaya: Polislere herhangi bir soruşturma açılmadıAstsubay arkadaşının düğünü için geldiği memleketinde kazada öldüDolar 34,15 TL'ye yükseldi

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu