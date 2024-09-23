Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Eylül 2024 18:49
TAYİN ÇKYS
tayin istemiştim atama işlemleri başlatıldı yazısından sonra 10 gündür çkys düşmeyi bekliyorum normal mi bu kadar sürmesi

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