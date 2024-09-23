Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Eylül 2024 19:49
Kefen ve Çöp Poşeti

Bir çöp poşeti kefene eşit olabilir mi?

Çocuk tecavüzü, taciz, adam yaralama, gasp, hırsızlık gibi suçlardan yakalanıp yakalanıp salınan adamların dışarıda olması ne ile açıklanabilir? Çöp poşeti bunu unutturabilir mi?

Polisim canını tehlikeye atacak, şehit olacak birileri nedenini bilmediğimiz şekilde dışarıda olacak...

26 kez yakalandıysa Emniyet işini yaptı demektir. Savcılık gerekli talimatları verdi, demektir. O halde sorun nerede?

Emniyetin yeni soruşturma konusu bu olmalı. Bu soruşturulmalı.

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