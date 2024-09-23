KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Eylül 2024 19:49
Taahhüt senedi ve kefil bulma

Merhaba ailemden başka bana kefil olacak birisi yok. Kefillerimden biri biraz ileri yaşta ve uzun süredir eline kalem almamış biri senette yazılması gerekeni tam yazamaz. Okur yazar olmayan diyerek nasıl kefil yapabilirim


Aday12344848jdjd
Aday Memur
23 Eylül 2024 19:53

Var mı okur yazar olmayan birini kefil yapan

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