KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Eylül 2024 19:49
Taahüt senedi Kefil

Merhaba ailemden başka bana kefil olacak birisi yok. Kefillerimden biri biraz ileri yaşta ve uzun süredir eline kalem almamış biri senette yazılması gerekeni tam yazamaz. Okur yazar olmayan diyerek nasıl kefil yapabilirim


Aday12344848jdjd
23 Eylül 2024 19:53

Var mı okur yazar olmayan birini kefil yapan

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Pomem ve psikiyatriTaahüt senedi Kefil

Sözlük

show tv 2 bayram şekeri 2 ortak 1 elma su kabağı 1 yazdan kışa direkt geçen şehirler 3 aşık olmak 2 Bugün olanlar 4 yemek kokusu 2 Erkeklerin de Kalbi Var Çığlıklarını Duyun 4 ölmeyi istemek 4

Son Haberler

2024 yılı norm güncellemeleri başladıMeclis açılıyor: Genel Kurul'a panik düğmesi yerleştirildi29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine davaBenzine 1 lira 20 kuruş zam geldiABD, Orta Doğu'ya daha fazla asker konuşlandıracak

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu