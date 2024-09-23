KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Eylül 2024 20:34
Arşiv araştırmasını yapanların nitelikleri

Kpss çalıştık, kazandık ve atandık

Hamd olsun

Da

2 ay olmak üzere evrak teslim edeli

Ne haber var ne başka şey

Pek çok arkadaş da böyle

1 yıl hapis cezasına mahkum olanlar memur olamazken

Kanun maddesi bu kadar barizken

Bu neyin arastırması

Mahkemesi olan arkadaşlar varsa

Alırsa ceza zaten atılır memurluktan

Bu ülkede makam sahibi olanlar kendilerini hukuktan, kanundan üstün görmek zorunda mı?

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