İdari soruşturma..

Arkadaşlar idari soruşturmanın bittiğini veya bitmediğini nasıl öğrenebiliriz? Bundan 4 sene kadar önce hakkımda bir idari soruşturma açılmıştı.. Merak ediyorum sonucunu.. Hiç arayan soran yok.. Bittiğine dair mutlaka bir tebligat yapılması gerekir mi yoksa zorunluluk yok mu? Ayrıca her idari soruşturmada adli soruşturma da açılıyor mu? E devletten kontrol ettiğimde bir şey görünmüyor.. Teşekkürler..

Arkadaşlar idari soruşturmanın bittiğini veya bitmediğini nasıl öğrenebiliriz? Bundan 4 sene kadar önce hakkımda bir idari soruşturma açılmıştı.. Merak ediyorum sonucunu.. Hiç arayan soran yok.. Bittiğine dair mutlaka bir tebligat yapılması gerekir mi yoksa zorunluluk yok mu? Ayrıca her idari soruşturmada adli soruşturma da açılıyor mu? E devletten kontrol ettiğimde bir şey görünmüyor.. Teşekkürler..