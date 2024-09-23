Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Eylül 2024 20:54
İdari soruşturma..
Arkadaşlar idari soruşturmanın bittiğini veya bitmediğini nasıl öğrenebiliriz? Bundan 4 sene kadar önce hakkımda bir idari soruşturma açılmıştı.. Merak ediyorum sonucunu.. Hiç arayan soran yok.. Bittiğine dair mutlaka bir tebligat yapılması gerekir mi yoksa zorunluluk yok mu? Ayrıca her idari soruşturmada adli soruşturma da açılıyor mu? E devletten kontrol ettiğimde bir şey görünmüyor.. Teşekkürler..

muallimmm4638
Aday Memur
23 Eylül 2024 21:20
..
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Aday Memur iken Kamu DavasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kasten işlenen suçYapılandırma gecikmesiDisiplin Suçu ZamanaşımıMaaş icraGöreve İade Sonrası Özlük HakkıKınama Cezası sorun çıkartır mı?Yeni çıkacak disiplin soruşturmasında memurlukla bağdaşmayacak hareketlerJandarma yüksek disiplin kurulu

Sözlük

ortak 1 yemek kokusu 2 hansel ve gretel 3 bulunduğu Kabın şeklini almak 4 ah ile abat olan dert ile berbat olur 1 boyun düzleşmesi 2 beşiktaş 1 Ne Pişirsem 2 iyi bir insan mısın 1 Kalbim Tatilde 1

Son Haberler

Meclis açılıyor: Genel Kurul'a panik düğmesi yerleştirildi29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine davaBenzine 1 lira 20 kuruş zam geldiABD, Orta Doğu'ya daha fazla asker konuşlandıracakBaba ve oğulları girdikleri kuyuda zehirlendi

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu