KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Eylül 2024 21:27
Genel sağlıktan elenen taahhüt senedini öder mi?

Arkadaşlar bir bölümden geçemedim henüz itiraz edip sevk olduğumuz hastaneden de eğitim sırasında geçemezsek okulla ilişiğimiz kesilirse taahüt senedi ücretini ödüyor muyuz?


zaMqi
Memur
24 Eylül 2024 00:04

Hayır, sağlık nedeni ile ilişiğin kesildiği takdirde ödediğin tek şey orada boşa geçmiş olacak olan günlerin.. Herhangi bir ücret ödemiyorsun.


Aday12344848jdjd
Aday Memur
24 Eylül 2024 09:35

Teşekkürler

zaMqi, 11 saat önce

Hayır, sağlık nedeni ile ilişiğin kesildiği takdirde ödediğin tek şey orada boşa geçmiş olacak olan günlerin.. Herhangi bir ücret ödemiyorsun.

Toplam 2 mesaj

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