KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Eylül 2024 21:27
Pomemde Genel Sağlıktan elenen taahut senedini öder mi?

Arkadaşlar bir bölümden geçemedim henüz itiraz edip sevk olduğumuz hastaneden de eğitim sırasında geçemezsek okulla ilişiğimiz kesilirse taahüt senedi ücretini ödüyor muyuz?

Çok Yazılan Konular

Pomem ve psikiyatriTaahüt senedi Kefil

Sözlük

görmezden gelmek 3 gelecek hikayesi yoksunluğu 3 iyi bir insan mısın 1 Kalbim Tatilde 1 show tv 2 telefonu sabaha kadar şarjda bırakmak 2 boyun düzleşmesi 2 bayram şekeri 2 metin arolat 4 Yer Demir gök bakır 1

Son Haberler

THY'nin yarın yapılacak bazı İtalya seferleri iptal edildiBakan Fidan: BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyorİsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 356'ya yükseldiErdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştüDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu