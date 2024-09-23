KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Eylül 2024 21:55
Kpss Önlisans 69 puan ile nereye başvurabilirim

Arkadaşlar daha önce hiç başvuru yapmadım 69 puan ile birşey olabilme şansım var mı? Ankarada yaşıyorum internette çok bilgi kirliliği var kesin bilgisi olan yazarsa memnun olurum

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