Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Eylül 2024 22:01
Norm Durumu

Sayın hocalarım merhaba. Okulda 5-6-7-8. sınıflarda toplam 264 saat Türkçe dersi mevcut. Kadro olarak 16 tane Türkçe öğretmeni mevcut. Müdür 3 tane norm fazlası çıkacağını söylüyor ama emin olamadım tam olarak kaç tane fazla çıkar ?

Seçmeli derslerde norma dahil edilir mi? Okuldaki seçmeli dersler bir branşa ait seçilmedi her branşın gireceği dersler seçildi bu norma eklenir mi ?


xyxy40
Aday Memur
23 Eylül 2024 22:34

Hocam normunuz 12, müdürünüz seçmeli dersleri de ekleyerek 13 bulmuş. Dediği gibi 3 kişi norm fazlası olursunuz. Norm fazlası olursanız Ankara gibi büyükşehirlerde iseniz tayin istemeyin. Resen atama var diye kılavuz yayınlayıp blöf yapıyor, atama yapmıyorlar. Tecrübe ile sabit.

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