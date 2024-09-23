KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Eylül 2024 22:31
Ortaogretim kpss

Arkadaşlar gy 20 doğru 8 yanlış gk 47 doğru 10 yanlış kaç puan gelir sizce

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