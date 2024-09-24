Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Eylül 2024 00:20
Eğitim red
Eğitim den dolayı Pdc mazereti gösterilerek Red verilir mi ? geçenlerde sosyal çalışmacı birine Standart uygun olmaması nedeniyle red verilmiş

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