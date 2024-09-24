Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


24 Eylül 2024 00:21
Ticaret bakanlığı döner sermaye kadrosuna yerleşen?
Son atamada lisans tercih kılavuzunda Ticaret bakanlığı 21 kadro açtı bunların 17 si döner sermaye 4 ü taşra olarak belirtildi. Döner sermaye olan kadroya yerleşen varsa yazabilir mi?

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