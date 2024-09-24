KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Eylül 2024 00:23
Kpss tavsiye

Arkadaşlar iyi günler ben bir kurum memur ve ayriyeten aöf iibf okuyorum kpss 2026 hazırlanıp iyi bir kite gitmek istiyorum bunun içinde p3den 85 üstü almam gerek 2024'te 85 üstü alan arkadaşlar nasıl çalıştırlar birde 68 79 puanlardan 85 90 çıkan arkadaşlar var mı acaba

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