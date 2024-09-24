Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


24 Eylül 2024 00:29
Sağlık bakanlığndan belediyeye geçiş.

Sağlık bakanlığında hemşire olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda hukuk mezunuyum. Belediyeye naklen geçiş yapabilir miyim ? Nasıl bir yol izlemeliyim

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama KontenjanlarıBağcılar Belediyesine Gelmek İsteyen Zbt.Memuruİstanbula Gelmek İsteyen Zabıta Memuru

Sözlük

güne bir söz bırak 2 laf salatası 1 iyi bir insan mısın 1 gelecek hikayesi yoksunluğu 3 hansel ve gretel 2 halı yıkama videoları 1 yemek kokusu 3 görmezden gelmek 3 telefonu sabaha kadar şarjda bırakmak 2 elma su kabağı 1

Son Haberler

Sayıştay: Boş dekan kadrosuna görevlendirilenlere bu kadronun tüm mali hakları verilir24 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıklarıBaşkentte yangın söndürülen evde erkek cesedi bulunduTHY ve Pegasus'un yarın yapılacak Beyrut seferleri iptal edildiBodrum'da otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?