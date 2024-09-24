Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Eylül 2024 00:39
Dmk çıkarma bakan onayı sonrası mı olur?

Bir polis memuru için içişleri bakanlığı yüksek disiplin kurulu tarafından devlet memurluğundan çıkarma kararı verilmiş ise kurulun imza attığı tarih mi zamanaşımı açısından geçerlidir yoksa bakan onayı da gerekiyor mu?

Meslekten çıkarma cezalarında bakan onayı esastır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezalarında bakan onayı gerekli midir?

Dmk'da bakan oluru ile ilgili bir şey göremedim. Net cevap verir misiniz?

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