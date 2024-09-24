Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Eylül 2024 06:19
görevlendirmede yolluk ödenir mi?

arkadaşlar,evimden yaklaşık 15-16 km ötedeki okula görevlendirdiler. ihtiyaç fazlasıyım.

her gün okula gitgel yapıyorum. merak ettiğim bir husus var, bir defaya bile olsa yolluk alabiliyor muyum?

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