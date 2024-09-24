Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Eylül 2024 08:24
4/B istifa
arkadaşlar 3 aydır üniversitede çalışıyorum KPSS iyi geçti hangi durumlarda istifa etsem bile bir yıl beklememe gerek kalmayacak şartlar ne

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