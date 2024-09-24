Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


24 Eylül 2024 08:42
Tubitak 2219 arastirma bursu ile macaristan

Merhabalar

2219 ile Macaristana giden hocalarımız var ise birkaç soru sormak istiyorum.

-Vize alımında doğrudan konsolosluk üzerinden mi yaptınız, aracı firma üzerinden mi?

-Akademik vize mi alınıyor?

-Eşe ne vizesi alınıyor?

Teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

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