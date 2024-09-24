KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Eylül 2024 09:45
Kpss Puan Hakkında
Merhabalar, kpss puanımız ne gibi durumlarda yanıyor, tekrar kullanamıyoruz?

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Atanana kadar nerede çalışıyorsunuz?İİBFliler olarak 77 puana bile atanıyoruz.Lisans p3 87.65 siralama 7767P3 79 bölüm iktisat sıralama 1100 m7 yani İİBF sıralama 5700 İİBF kadrosundan yada düz memurluk atanİkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyor 2024/1 Merkezi Atamaİibf 80 üstü alanlarZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Kpss 2024-HukukçularKpss 2024 inşaat mühendisleri

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