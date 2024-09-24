KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


24 Eylül 2024 09:59
Alimlar

Sağlık bakanlığı sağlıkçı alımları ile ilgili bilgisi öngörüsü olan biri yazabilir mi lütfen. önlisans sağlık bölümleri için soruyorum özellikle. alımlar geçen yıllara göre nasıl olur?


scrubbey
Aday Memur
24 Eylül 2024 10:00
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