Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Eylül 2024 10:18
özlük dosyası

Merhaba. İstifa etmiş bir memurum. Mahkemeye sunulmak ve dilekçe hazırlayabilmem için özlük dosyamın tamamına veya bir kısmına ihtiyacım var. Bu örnekleri alabilir miyim? Prosedürü nedir?

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