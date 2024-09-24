Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Eylül 2024 10:23
Silah kılıfı tavsiyesi

Dün yaşanan malum olayda şehit olan kardeşimize rahmet diliyorum öncelikle. Allah tüm teşkilatımızı korusun.

Kaliteli teçhizatın önemini bir kez daha anlamış olduk. Çok uzatmadan; bu başlık altında kaliteli silah kılıfı tavsiyesi verilirse istifade edelim. Az çok demeden kendi güvenliğimiz için paraya kıymak gerektiğini düşünüyorum. Benim teçhizatlarım genel olarak kalitelidir, ekstradan bir de bıçak taşırım her zaman üzerimde ama kilit mekanizması olan bir kılıf kullanmak artık elzem diye düşünüyorum. Kydex kılıflar mı yoksa polimer kılıflar mı daha güvenli ve kullanışlı? Kydex ve seviye 2 polimer kılıf arasında kaldım. Kydex kılıflar ince ve az yer kaplıyor ama herhangi bir kilit mekanizması yok. Seviye 2 polimer kılıflar biraz daha kaba ancak kilit mekanizması var. Aralarında da baya fiyat farkı var ama fiyat önemli değil bir kere alıp uzun yıllar kullanılacak ürünler. Her ikisini de kullanan meslektaşlarımızın yorum ve ürün tavsiyelerine açığız.

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