Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Eylül 2024 12:16
Tokat Hakkında Bilgi Alabilir miyim
Gerek polislik gerek yaşam olarak Tokat merkez yada ilçelerden nereyi tavsiye edersiniz. sağlık sorunu nedeniyle bu ile mazeret dilekçesi yazacağız eşim ve benim memleketime yakın yer olduğu için

swat3410
Editor
24 Eylül 2024 12:58

Aşağıya bir link bırakıyorum, tokat ile ilgili açılan başlıklar burada

tekrar eden konu içeriği olması nedeniyle bu başlık yazışmaya kapatılacaktır

https://forum.memurlar.net/kategori/kamu-personeli/emniyet-genel-mudurlugu/?SearchText=tokat&FirstDate=&LastDate=&DateSelector=

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