Tokat Hakkında Bilgi Alabilir miyim

Gerek polislik gerek yaşam olarak Tokat merkez yada ilçelerden nereyi tavsiye edersiniz. sağlık sorunu nedeniyle bu ile mazeret dilekçesi yazacağız eşim ve benim memleketime yakın yer olduğu için

Gerek polislik gerek yaşam olarak Tokat merkez yada ilçelerden nereyi tavsiye edersiniz. sağlık sorunu nedeniyle bu ile mazeret dilekçesi yazacağız eşim ve benim memleketime yakın yer olduğu için