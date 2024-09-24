Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Eylül 2024 12:42
Babamın ölümü sebebiyle ucretsiz izin

Babamın ölümü sebebiyle psikolojik olarak cokuntudeyim ve ise gitmek istemiyorum. İse gitmek azap gibi. İstifa etmek de bir seçenek ama haklarımı yakmakta istemiyorum. Ucretsiz izni bu sebeple alabilir miyim bilen varsa lütfen yazabilir mi

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