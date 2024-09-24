Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


24 Eylül 2024 13:02
Arşiv sonuçlanmasına rağmen kurumun göreve çağırmaması

Merhaba arkadaşlar, bir üniversiteye büro memuru olarak atandım. 1 aydan uzun bir süredir arşivimij sonuçlanmasına rapmen kurum göreve çağırmıyor. Birimine karar veriliyordur vs diyerek oyalanıyorum. Ne zaman çağıracakları da asla belli değil. Sizce neden böyle yapılıyor? Çağrılmanın max bir süresi var mıdır ? Ve kurumun arşiv olumlu olsa bile sonrasında işe başlatmaktan vazgeçme gibi bir yetkisi olabilir mi ?

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