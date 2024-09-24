Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Eylül 2024 13:11
Disiplin puanı nedeniyle ihraç polis memurı

Merhaba 2021 Aralık ayında son bir senede 20 disiplin puanı aşmam nedeniyle ihraç edildim YD red aldım idari davadan sonrasında temyize danıştaya taşıdık dosyayı yaklaşık 1.5 senedir danıştay esastan havale için beklemede ibaresinde kaldı dosya hiçbir gelişme olmuyor konuyla ilgili bilgisi olan paylaşabilir mi dosya zaman aşımına uğrayıp düşebilir mi bundan sonra nasıl bir yol izlemeliyim ( disiplin puanı göreve gitmemek kılık kiyafrt gibi basit konular feto vs yüz kızartıcı değil)

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