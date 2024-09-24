Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Eylül 2024 13:15
Alt bölge tayini kapalımı?
Birçok bilgi geçiyor alt bölge başvuruların tamamına red geldigine dair bilgisi olan varmı?

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