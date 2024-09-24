Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Eylül 2024 13:36
KİT kurumundan KİT kurumuna Geçiş

2 yıldır bir KİT kurumunda ''memur'' unvanıyla çalışan birisi, 3 yıl çalışma şartına takılmadan bir başka KİT kurumuna bilgisayar programcılığı veya mekatronik gibi bölümleri bitirerek ''tekniker'' unvanıyla geçebilir mi?


busem00
Aday Memur
24 Eylül 2024 15:07

TEKNİKER OLMAK İÇİN ÖNLİSANS KPSS LAZIM LİSANS MEZUNLARI ÖNLİSANSTAN ATANAMAZ AMA MÜHENDİS OLARAK TA


busem00
Aday Memur
24 Eylül 2024 15:14

TEKNİKER OLMAK İÇİN ÖNLİSANS KPSS LAZIM LİSANS MEZUNLARI ÖNLİSANSTAN ATANAMAZ AMA MÜHENDİS OLARAK TAKILMAZ

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