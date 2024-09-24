Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Eylül 2024 13:54
Borçları ödeyemiyorum hacize düşeceğim

Arkadaşlar zabıt katibiyim. 1 milyon civarı borcum var. Kredilerin aylık ödemesi 120 bin. Artık döndüremiyorum. 2 vakıf 1 akbank olmak üzere 3 kredi var. Ekimden itibaren 3 krediyide ödeyemeyeceğim. Beni nasıl bir süreç bekliyor şimdi hiç bilmiyorum. Forumda olsun internette olsun birçok araştırma yaptım ancak süreci anlayamadım. Maaş bankası vakıf ama anladığım kadarıyla vakıfbank maaş haczine hemen düşürmüyor galiba. Vade gününden kaç gün sonra icraya düşerim. 3 ay deniyor ama 3 aydan önce düşemez miyim? Hemen maaştan kesilmeye başlansın bu işten kurtuluyum diyorum artık. Canımdan bezdim artık.


E.Kayı Han
Editor
24 Eylül 2024 14:01

3 ay olmadan seni icraya koyamazlar. Vakıf maaş yatınca otomatik tahsilat yapar o nedenle oradan icraya düşmen biraz zor. Sıkıntılı bir süreç seni bekliyor. Allah yardımcın olsun.


slm08
Daire Başkanı
24 Eylül 2024 14:15

maaşın dörtte birine haciz koyarlar gerisini sen boşver alacaklılar düşünsün


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
24 Eylül 2024 15:19

öncelikle geçmiş olsun, maaşın vakıfta ve vakıftan iki kredi çekmişsin, bu krediler otomatik olarak maaşından kesileceği için ve maaşın bu iki kredinin aylık taksitinden fazla olması durumunda vakıf tarafından icralık olman zor. Akbanktaki kredin üç ay ödemezsen avukata devrolur ve o süreçte yaklaşık bir iki ay sürer ortalama taksiti ödemeye başlamadığın günden yaklaşık beş ay sonra kurumuna haciz yazısı gönderilir. Bu arada vakıf iki krediyi çekmeye otomatik devam eder. Akbank hacizlik oldu diyelim o da kesilmeye başlar ve sen maaşın yettiği ölçüde üç krediyi ödemeye devam edersin. Aylık taksitlerin ne kadar bilmiyorum. örneğin maaşın 40 bin diyelim. Vakıf 1. kredi takisiti 15 olsun, ikinci kredin 15 bin olsun banka bu 30 bini otomatik keser. Akbankta icralık olsan maaşın dörtte biri 10 bin kesilir ve sana maaştan bir kuruş kalmaz haberin olsun.


ktp007
Aday Memur
24 Eylül 2024 15:26

Borcum çok fazla ustam. Vakıfa aylık taksit 90 bin. Akbanka 30 bin. Ek hesap limitlerini 0 a düşürdüm. Bu durumdada otomatik eksi hesap açıp yine çekmeye devam eder mi vakıf? Vade günleride aynı bunların. ayın 10-15 i arası. Baktım faizli borç şu an 1.4 milyon.

ArDıL_1905, 27 dk. önce

öncelikle geçmiş olsun, maaşın vakıfta ve vakıftan iki kredi çekmişsin, bu krediler otomatik olarak maaşından kesileceği için ve maaşın bu iki kredinin aylık taksitinden fazla olması durumunda vakıf tarafından icralık olman zor. Akbanktaki kredin üç ay ödemezsen avukata devrolur ve o süreçte yaklaşık bir iki ay sürer ortalama taksiti ödemeye başlamadığın günden yaklaşık beş ay sonra kurumuna haciz yazısı gönderilir. Bu arada vakıf iki krediyi çekmeye otomatik devam eder. Akbank hacizlik oldu diyelim o da kesilmeye başlar ve sen maaşın yettiği ölçüde üç krediyi ödemeye devam edersin. Aylık taksitlerin ne kadar bilmiyorum. örneğin maaşın 40 bin diyelim. Vakıf 1. kredi takisiti 15 olsun, ikinci kredin 15 bin olsun banka bu 30 bini otomatik keser. Akbankta icralık olsan maaşın dörtte biri 10 bin kesilir ve sana maaştan bir kuruş kalmaz haberin olsun.

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