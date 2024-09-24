Borçları ödeyemiyorum hacize düşeceğim

öncelikle geçmiş olsun, maaşın vakıfta ve vakıftan iki kredi çekmişsin, bu krediler otomatik olarak maaşından kesileceği için ve maaşın bu iki kredinin aylık taksitinden fazla olması durumunda vakıf tarafından icralık olman zor. Akbanktaki kredin üç ay ödemezsen avukata devrolur ve o süreçte yaklaşık bir iki ay sürer ortalama taksiti ödemeye başlamadığın günden yaklaşık beş ay sonra kurumuna haciz yazısı gönderilir. Bu arada vakıf iki krediyi çekmeye otomatik devam eder. Akbank hacizlik oldu diyelim o da kesilmeye başlar ve sen maaşın yettiği ölçüde üç krediyi ödemeye devam edersin. Aylık taksitlerin ne kadar bilmiyorum. örneğin maaşın 40 bin diyelim. Vakıf 1. kredi takisiti 15 olsun, ikinci kredin 15 bin olsun banka bu 30 bini otomatik keser. Akbankta icralık olsan maaşın dörtte biri 10 bin kesilir ve sana maaştan bir kuruş kalmaz haberin olsun.