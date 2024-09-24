Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Eylül 2024 14:23
Terör Tazminatı Neden Bukadar Az
Doğuda bile en kötü herseyden mahrum illerde (Şırnak Hakkari gibi) verilen para 6 7 bin çok az hıçbı işe yaramıyor nazaman bı düzeltme zammı olacak okadar sıkıntı çek verilen paraya bak

Gururu65
Genel Müdür
24 Eylül 2024 14:32

Yozgat veya Tokat illeri çokmu iyi ki bu para az diyon kardeş.


malikane.1999
Memur
24 Eylül 2024 14:42
Batıda 50K alan adam doğuda max alabileceği para 57k mı üstü yok mu

RedBull001
Aday Memur
24 Eylül 2024 15:01

Okuduğunuzu anlayın da öyle muhalefet olun, adam ne demiş yazdığına bak

Gururu65, 1 saat önce

Yozgat veya Tokat illeri çokmu iyi ki bu para az diyon kardeş.


zorta
Aday Memur
24 Eylül 2024 15:24

bu coin sitelerine girerken foto atılıyor ya gerçek insan olduğunu göstermek için. onun gibi bu siteye kayıt olurken de beyninin fotosu istenmeli. beyni olmayan kayıt olmamalı siteye.

istese bi insan burdaki troller gibi olamaz. o yüzden hiç yorma kendini.

ne dediğinden bağımsız polisin hakkını istediği savunduğu bi konuya hayır değil diyen tip içimizdeki haindir.

RedBull001, 46 dk. önce

Okuduğunuzu anlayın da öyle muhalefet olun, adam ne demiş yazdığına bak

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