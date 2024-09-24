Terör Tazminatı Neden Bukadar Az

bu coin sitelerine girerken foto atılıyor ya gerçek insan olduğunu göstermek için. onun gibi bu siteye kayıt olurken de beyninin fotosu istenmeli. beyni olmayan kayıt olmamalı siteye.

istese bi insan burdaki troller gibi olamaz. o yüzden hiç yorma kendini.

ne dediğinden bağımsız polisin hakkını istediği savunduğu bi konuya hayır değil diyen tip içimizdeki haindir.