Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


24 Eylül 2024 14:56
memurlukmu kendi işinin sahibi olmakmı
yıllardır herkes tartışır durur kimi cesaret eder kimi elindekikle yetinir yeniden sorayım sizlere sizce memurluk bırakılıp hayalindeki işi kurmak için çaba sarfedilirmi

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