KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


24 Eylül 2024 14:57
Hukuk fakültesi devam zorunluluğu

Herkese selamlar

Öncelikle memurum

Doğuş, Türk Alman, Medeniyet, Beykent, Aydın, Bahçeşehir, Maltepe, Gedik, Okan, Sabahattin Zaim, İstatanbul Ticaret, Yeni Yüzyıl, FSM, Bilgi, Altınbaş, Yeditepe, Medipol, Piri Reis Üniversitelerininden birinde okuyan veya bilgisi olan var mı devam zorunluluğu için?

Devam zorunluluğu olmayan hangisini tercih edersiniz?

Saygılarımla

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