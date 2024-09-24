radyoloji teknikeri il ilçe

Radyoloji teknikeri için nereyi tercih etmeyi önerirsiniz il merkezi mi yoksa ufak ilçeler mi yeni mezunum 88 aldım kpss den sanki ilk ufak bı ilçede başlamak daha iyi olur gibi geldi bana siz ne düşünüyorsunuz

Radyoloji teknikeri için nereyi tercih etmeyi önerirsiniz il merkezi mi yoksa ufak ilçeler mi yeni mezunum 88 aldım kpss den sanki ilk ufak bı ilçede başlamak daha iyi olur gibi geldi bana siz ne düşünüyorsunuz