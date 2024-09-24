Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Eylül 2024 15:44
radyoloji teknikeri il ilçe
Radyoloji teknikeri için nereyi tercih etmeyi önerirsiniz il merkezi mi yoksa ufak ilçeler mi yeni mezunum 88 aldım kpss den sanki ilk ufak bı ilçede başlamak daha iyi olur gibi geldi bana siz ne düşünüyorsunuz

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