KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Eylül 2024 16:01
Dış kaynak Astsubay mezuniyet puanı (Agno)

Arkadaşlar merhaba Dış kaynak muvazzaf astsubaylik alımlarında mezuniyet (agno) notumuzun önemi var mı? benim ki 2.2 şu anda

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