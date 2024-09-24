Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Eylül 2024 16:19
Ticaret Bakanlığından istifa

Muayene memurlugundan istifa etmek istiyorum. İstifa ettiğim gün kurumdan ayrılabilir miyim bilen var mı, bakanlığa ulasamiyorum

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