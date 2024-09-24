Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


24 Eylül 2024 16:28
Kredi kartı

Battım..işsizim..

İş bankası

Hesap ismi: Onur erdem

İBAN: TR 05 0006 4000 0015 0200 6762 33

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuGibisinİçinden Geçeni SöyleAşırma olan kelime türetmece oyunuKelime OyunuRepertuardanBir konuyu araştırmak. .Şu an ne dinliyorsunuz?Narin olayinda ertesi gün hapı. .Bugünkü Durumum

Sözlük

obur 2 görmezden gelmek 3 Ne Pişirsem 1 Galatasaray 3 elma su kabağı 3 şu an çalan şarkı 1 istan ve ya 2 Bugün olanlar 3 tatil dönüşü sendromu 2 gelecek hikayesi yoksunluğu 1

Son Haberler

Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldiBoşanma aşamasındaki eşini öldürüp, polise teslim olduTürkiye'den İsrail Başbakanlığı'na tepkiAnkara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralıŞeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?