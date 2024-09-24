KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


24 Eylül 2024 16:49
Önlisans 71 puan

71 puan ile pomem alımı olur mu önlisans?

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