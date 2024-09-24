Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Eylül 2024 17:16
Kefalet Kesintisi İadesi
Arkadaslar okul müdür yardimciligi bitince(il dışı tayin sonucu başka ile atanma) kesilen kefalet ücreti nasıl alınir bilgisi olan yardimci olabilir mi?

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