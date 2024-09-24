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Editörler : alex 10


24 Eylül 2024 17:52
Süper Lig Tahmin Yarışması 7. Hafta

Maç Başlangıcı 27 Eylül 2024 Saat: 20:00

Samsun-Göztepe

Alanya-Rize

Bodrum-Adana demir

Eyüp-Gaziantep

Trabzon-Konya

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Galatasaray-Kasımpaşa

Antalya-Fenerbahçe

Kayseri-Beşiktaş

Sivas-Başakşehir

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Karagümrük-İstanbul

Kocaeli-Şanlıurfa

Bolu-Manisa

Gençlerbirliği-Keçiörengücü

Skor Tahmini: Galatasaray-Kasımpaşa

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