Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Eylül 2024 19:09
1. sınıftan anaokuluna geçirme

Merhabalar. 1. sınıftaki bir öğrencimin seviyesi yetersiz olduğu için Anaokula geçirmek istiyorum. Sınıf öğretmeni olarak bu kararı alan benim lakin müdür bu kararıma sıcak bakmıyor. Sonuç olarak Müdür ün dediği mi olur yoksa benim mi?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
24 Eylül 2024 19:22

Velinin


Hckkskn51
Aday Memur
24 Eylül 2024 19:56
Veli çocuğu önce çocuk psikiyatriye götürecek oradan rapor alıp Rama götürecek Ram raporuyla anasinifina kayit isteyecek. Velinin istediği olur yani
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