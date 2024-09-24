Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Eylül 2024 19:28
Eş durumu tayini

Merhaba iyi çalışmalar dilerim. Benim eşim hakim yardımcısı olarak göreve başladı. 2.5 yıl önce atandım, mazeret tayini hakkım 3 yıl dolunca olacak diye biliyorum. Öncelikle bu 3 yıllık süreyi beklemem gerekiyor mu? Eş durumu yaparken talep edeceğim ilde boş kadro olması gerekiyor mu? İnceleyebileceğim bir yönetmelik veya kanun varsa bilgi verebilir misiniz? Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında protokol var diye biliyorum ancak bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.

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