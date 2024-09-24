Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Eylül 2024 19:36
Mazeret Ataması

30.dönem olarak istanbul kadrosunda yeni başlamamı yaptım ayın 19 u itibariyle dilekçemi sundum, mazeret atamam eylül ayı içerisinde değerlendirilip yetişmediği takdirde şubat ayına mı kalır ? Yoksa eylül ayından sonra yıl sonuna dek olumlu değerlendirme alabilir miyim ?

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