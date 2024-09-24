Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Eylül 2024 20:13
Tutanak süresi

Bir öğeencim hakkında tutanak yazacağım.

Aslında amacım yalnızca göz korkutmak ama olay 2 gün önce yaşandı, tutanağı 2 gün geç tutmak bir sakınca yaratır mı? Geçerli olur mu yine de?

İdareye vermeyi düşünmüyorum dediğim gibi amacım gözünü korkutmak ama istediğim gibi olmazsa verme mecburiyetinde kalabilirim diye bu soruyu soruyorum


korkuyu_beklerken
Şef
24 Eylül 2024 20:40

Geç vermenin bir sakıncası yok


biugradım
Aday Memur
24 Eylül 2024 20:44

Teşekkürler cevabınız için

korkuyu_beklerken, 1 saat önce

Geç vermenin bir sakıncası yok

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