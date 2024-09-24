Tutanak süresi

Bir öğeencim hakkında tutanak yazacağım.

Aslında amacım yalnızca göz korkutmak ama olay 2 gün önce yaşandı, tutanağı 2 gün geç tutmak bir sakınca yaratır mı? Geçerli olur mu yine de?

İdareye vermeyi düşünmüyorum dediğim gibi amacım gözünü korkutmak ama istediğim gibi olmazsa verme mecburiyetinde kalabilirim diye bu soruyu soruyorum